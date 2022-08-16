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В Нижнем Тагиле в ДТП погибла фельдшер Зентерекова

В Нижнем Тагиле в ДТП погибла фельдшер Зентерекова

Вчера, 17:44
Фото: 1MI
Коллеги в разговоре с журналистами рассказали об Ирине Зентерековой, как о квалифицированном сотруднике и хорошем человеке.

По словам сослуживцев, фельдшер многократно получала благодарности от пациентов за свой труд.

Коллега погибшей рассказал, что после выезда машины прошли секунды, затем послышался мощный хлопок и завыла сирена. Сначала сослуживцы не поняли, что случилось, затем кто-то крикнул, что бригада попала в ДТП. Коллеги погибшей, прибыв на место происшествия, увидели, что реанимационные мероприятия уже ведутся, но, к сожалению, Ирина скончалась, сообщает Russian.rt.com.

Ранее стало известно, что работниками следствия было открыто уголовное производство по факту ДТП с машиной СМП в Нижнем Тагиле. В результате аварии скончались пятеро человек.

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