В Нижнем Тагиле в ДТП погибла фельдшер Зентерекова

Коллега погибшей рассказал, что после выезда машины прошли секунды, затем послышался мощный хлопок и завыла сирена. Сначала сослуживцы не поняли, что случилось, затем кто-то крикнул, что бригада попала в ДТП. Коллеги погибшей, прибыв на место происшествия, увидели, что реанимационные мероприятия уже ведутся, но, к сожалению, Ирина скончалась, сообщает Russian.rt.com.