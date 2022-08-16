В Москве задержали мужчину за растление своих внучек

В Москве правоохранительные органы задержали 67-летнего мужчину, который обвиняется в растлении своих трех внучек, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РЕН ТВ. Старшему ребенку на момент совершения преступления было восемь лет.
Первое преступление мужчина совершил в 2012 году – он надругался над своими внучками четырех и пяти лет. В 2022 году мужчина совершил преступление снова, и надругался уже над восьмилетней девочкой.
Уточняется, что педофил приходился бывшим свекром матери девочек. Женщина, узнав о надругательстве над детьми, сразу же обратилась в полицию. На мужчину заведено уголовное дело, он задержан для выяснения обстоятельств произошедшего.