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В Москве задержали мужчину за растление своих внучек

В Москве задержали мужчину за растление своих внучек

Вчера, 18:27
Фото: 1MI
Задержанный обвиняется в растлении своих трех внучек.

В Москве правоохранительные органы задержали 67-летнего мужчину, который обвиняется в растлении своих трех внучек, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РЕН ТВ. Старшему ребенку на момент совершения преступления было восемь лет.

Первое преступление мужчина совершил в 2012 году – он надругался над своими внучками четырех и пяти лет. В 2022 году мужчина совершил преступление снова, и надругался уже над восьмилетней девочкой.

Уточняется, что педофил приходился бывшим свекром матери девочек. Женщина, узнав о надругательстве над детьми, сразу же обратилась в полицию. На мужчину заведено уголовное дело, он задержан для выяснения обстоятельств произошедшего.

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