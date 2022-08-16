Город55
ГлавноеВсе новости
В Калининградской области из окна многоэтажки открыли стрельбу

В Калининградской области из окна многоэтажки открыли стрельбу

Вчера, 17:30
Фото: 1MI
По информации, полученной от Росгвардии СЗФО, в Калининградской области мужчина стрелял на улицу из окна многоквартирного дома.

В Telegram-канале ведомства сообщают, что в городе Гусеве отрядами СОБР Росгвардии и МВД РФ был обезврежен гражданин пятидесяти четырех лет. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, производил из окна квартиры выстрелы по территории двора, а затем открыл огонь по росгвардейцам. Сотрудники ведомств были вынуждены стрелять в ответ. 

Нарушитель, получивший ранения голени и бедра, сейчас находится на госпитализации в ЛПУ, ему предоставлена медицинская помощь, информирует Russian.rt.com.

Другие граждане при происшествии не пострадали.

Подпишитесь
Полежаева не пригласили на открытие новой хоккейной арены в Омске
Сегодня, 17:13
Нефтяная компания экс-главы УФАС перерегистрировалась из Омска после его смерти
Сегодня, 15:37
После обрушения дома в Омске закрыли опасную школу с трещиной
Сегодня, 17:03
На открытие новой арены в Омске пригласили известную кинозвезду
В городе прошло ее детство.
Сегодня, 14:27
Травмоопасный транспорт. За год 162 омича едва не разбились на самокатах
За неделю травмированных оказалось больше почти на 50 человек.
Сегодня, 17:29
Ничего необычного. Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области
Прогноз погоды по данным открытых источников.
Сегодня, 14:08