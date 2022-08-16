В Калининградской области из окна многоэтажки открыли стрельбу

В Telegram-канале ведомства сообщают, что в городе Гусеве отрядами СОБР Росгвардии и МВД РФ был обезврежен гражданин пятидесяти четырех лет. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, производил из окна квартиры выстрелы по территории двора, а затем открыл огонь по росгвардейцам. Сотрудники ведомств были вынуждены стрелять в ответ.
Нарушитель, получивший ранения голени и бедра, сейчас находится на госпитализации в ЛПУ, ему предоставлена медицинская помощь, информирует Russian.rt.com.
Другие граждане при происшествии не пострадали.