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В Испании снова фиксируются случаи уколов шприцами в общественных местах

В Испании снова фиксируются случаи уколов шприцами в общественных местах

Вчера, 18:19
Фото: piqsels.com
Жители Испании жалуются на уколы от неизвестных.

В Испании в городе Сан-Себастьян зафиксировано четыре случая уколов в общественных местах с использованием шприцов. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство Europa Press и источники.

В настоящее время правоохранительные органы страны получили 60 жалоб на уколы в общественных местах. Накануне юноша и три девушки обратились в полицию Наварра с жалобой на то, что в дни празднования фестиваля Сан-Фермин в Памплоне их укололи шприцами неизвестные. Анализы, которые были взяты у пострадавших, не обнаружили в их крови подозрительных веществ. Жалобы обсудили в рамках заседания департамента гражданской защиты.

На аналогичные случаи ранее жаловались и во Франции — порядка 300 жителей страны сообщили, что в общественных местах их укололи медицинскими иглами.

 

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