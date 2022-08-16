В Испании снова фиксируются случаи уколов шприцами в общественных местах

В настоящее время правоохранительные органы страны получили 60 жалоб на уколы в общественных местах. Накануне юноша и три девушки обратились в полицию Наварра с жалобой на то, что в дни празднования фестиваля Сан-Фермин в Памплоне их укололи шприцами неизвестные. Анализы, которые были взяты у пострадавших, не обнаружили в их крови подозрительных веществ. Жалобы обсудили в рамках заседания департамента гражданской защиты.