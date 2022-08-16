В ГД РФ поступило предложение о снижении скорости электросамокатов

В письме депутат просит ограничить скорость средств индивидуальной мобильности до 5 км/ч на расстоянии 30 м пешеходной зоны перед пешеходным нерегулируемым переходом.
Также он пишет, что в последнее время электросамокаты в мегаполисах России стали массовым способом передвижения. Он считает, что по этой причине следует обновить правила для обеспечения безопасного дорожного движения для всех его участников, информирует Russian.rt.com.
В СМИ нередко появляются публикации о ДТП с участием электросамокатов. Чаще всего они отмечаются при пересечении пешеходных переходов, которые не регулируются светофорами.
Автомобилисты должны убедиться в отсутствии пешеходов, пересекающих или собирающихся пересечь проезжую часть. Но нередко они не могут предвидеть появление электросамоката в 30 м от перехода, при этом самокат может набирать скорость до 25 км/ч и располагаться в слепой зоне.