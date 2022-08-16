В ГД РФ поступило предложение о снижении скорости электросамокатов

Автомобилисты должны убедиться в отсутствии пешеходов, пересекающих или собирающихся пересечь проезжую часть. Но нередко они не могут предвидеть появление электросамоката в 30 м от перехода, при этом самокат может набирать скорость до 25 км/ч и располагаться в слепой зоне.