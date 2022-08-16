Ученые рассказали об осложнениях на сердце после вакцинации от оспы обезьян

Во всем мире на данный момент насчитывается 31 тысяча инфицированных. Именно по этой причине вопрос о введении массовой вакцинации может быть поднят в обозримой перспективе и властями других государств. В Российской Федерации зарегистрирован пока только один пациент с диагнозом оспа обезьян.