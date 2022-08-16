Ученые рассказали об осложнениях на сердце после вакцинации от оспы обезьян

Вакцинация чрезвычайно актуальна на сегодняшний день для жителей Соединенных Штатов. Там объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян. В стране зафиксировали уже свыше 11 тысяч пациентов с таким диагнозом, пишут iz.ru.
Во всем мире на данный момент насчитывается 31 тысяча инфицированных. Именно по этой причине вопрос о введении массовой вакцинации может быть поднят в обозримой перспективе и властями других государств. В Российской Федерации зарегистрирован пока только один пациент с диагнозом оспа обезьян.
Во французской вакцине ACAM2000 содержится живой вирус коровьей оспы, обеспечивающий сохранение способности к репликации – созданию потомства с использованием клеток организма. Тяжелые побочные эффекты были зафиксированы у 10 процентов привитых.