Сострадание в карман не положишь. В Омске велосипедист подал в суд на водителя

При ударе об машину велосипедист пролетел через капот и упал на дорогу. Травмы оказались тяжелыми и ему пришлось проходить длительное лечение. В аварии был виноват не только водитель автомобиля, но и сам пострадавший. При пересечении дороги он не спешился и грубо нарушил правила дорожного движения. За это мужчина выплатил административный штраф.