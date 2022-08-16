Сострадание в карман не положишь. В Омске велосипедист подал в суд на водителя

Пострадавший в ДТП велосипедист обратился в суд за компенсацией морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области. Мужчину сбил 62-летний пенсионер на нерегулируемом пешеходном переходе.
При ударе об машину велосипедист пролетел через капот и упал на дорогу. Травмы оказались тяжелыми и ему пришлось проходить длительное лечение. В аварии был виноват не только водитель автомобиля, но и сам пострадавший. При пересечении дороги он не спешился и грубо нарушил правила дорожного движения. За это мужчина выплатил административный штраф.
Уже после мужчина подал иск в суд. Но водитель не торопился выплачивать назначенную сумму 75 тысяч рублей, и на его счета сотрудникам УФССП пришлось наложить арест. Задолженность была погашена.