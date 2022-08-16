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С расчетом на будущее. Омские заключенные стали выращивать для себя еду

С расчетом на будущее. Омские заключенные стали выращивать для себя еду

Вчера, 17:34
Фото: 55.fsin.gov.ru

В Омске заключенные занялись выращиванием капусты

Овощи будут использовать для питания спецконтингента.

Омские заключенные колонии № 8 занялись выращиванием капусты. После сбора урожая ее направят на приготовление пищи для спецконтингента, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Отмечается, что капустой засеяли поле площадью 2 гектара. Бригада из пяти осужденных занялась выращиванием почти 20 тыс корней рассады белокочанной капусты. Предполагается, что в этом году получится вырастить около 30 тонн овоща.

После проливных дождей к уходу за растениями добавилась прополка, так как на поле появились сорняки. После земляных работ заключенные вносят подкормку из удобрений и обрабатывают капусту от вредителей.

В УФСИН добавили, что многие из осужденных, занятых на поле, выросли в сельских районах и достаточно знают о выращивании овощей.

Фото: 55.fsin.gov.ru
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Капуста#Заключенные уфсин#Заключенные
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