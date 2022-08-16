Российские банки начнут работать с программой "Открытых ИТ-решений"

По данным, озвученным экспертом банковского рынка Андреем Бархотой, когда больше не стало возможности скачивать мобильные банковские приложения по обычным каналам, люди стали намного меньше оформлять новые карточные продукты и открывать счета. Население переключилось на наличные, а это уже серьезная проблема для банков. Поскольку возникла высокая вероятность перехода операционных рисков в риск ликвидности.