Российские банки начнут работать с программой "Открытых ИТ-решений"

Клиенты банка с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение “СберБанк Онлайн”, могут поставить другое, которое делает доступным весь перечень привычных операций.
Как сообщает 1prime.ru со ссылкой на информацию пресс-службы кредитного учреждения, к услугам клиентов банка теперь весь ряд его самых востребованных сервисов. Данное безопасное приложение можно установить, скачав его в магазине AppStore.
Приложением, которое разработали специалисты компании "Открытые ИТ-решения», могут воспользоваться клиенты отечественных банков, имеющие смартфоны, на которых установлена встроенная платформа iOS.В App Store доступно для скачивания новое мобильное приложение банков СБОЛ (Система банковского обслуживания для людей), работающее в режиме онлайн с множеством сервисов. Речь о переводах, оплате услуг, транспорта, телефонной связи и ряде других привычных банковских операций. Приложение снабжено высоким уровнем защиты, которая обеспечивает абсолютную безопасность пользователей.
По данным, озвученным экспертом банковского рынка Андреем Бархотой, когда больше не стало возможности скачивать мобильные банковские приложения по обычным каналам, люди стали намного меньше оформлять новые карточные продукты и открывать счета. Население переключилось на наличные, а это уже серьезная проблема для банков. Поскольку возникла высокая вероятность перехода операционных рисков в риск ликвидности.
Новая возможность скачивать мобильные приложения банков привычным способом вернет клиентам прежние удобство и функциональность. То, что Сбер будет работать с данной программой, является принципиальным решением, так как его мобильные сервисы россияне используют чаще других, равно как и карточные продукты и счета, включая зарплатные проекты.