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РФ отказала Чехии и Болгарии в лицензиях на ремонт вертолетной техники «Ми»

РФ отказала Чехии и Болгарии в лицензиях на ремонт вертолетной техники «Ми»

Вчера, 17:46
Фото: mil.ru
Россия лишила несколько чешских и болгарских компаний права ремонтировать вертолетную технику типа «Ми», так как эти страны сотрудничают с украинскими властями.

Согласно информации, полученной от Дмитрия Шугаева, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, тем державам, которые передают украинским властям военное оснащение, направили официальные ноты о неприемлемости таких действий, информирует Russian.rt.com.

Шугаев рассказал, что РФ перестала поставлять в недружественные государства запчасти и комплектующие для авиатехники и прочих типов военного оборудования российского производства.

В конце весны Пентагон сообщил, что Чехия направила на Украину вертолетную технику огневой поддержки, танковую технику и ракетные системы.

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