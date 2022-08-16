РФ отказала Чехии и Болгарии в лицензиях на ремонт вертолетной техники «Ми»

Согласно информации, полученной от Дмитрия Шугаева, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, тем державам, которые передают украинским властям военное оснащение, направили официальные ноты о неприемлемости таких действий, информирует Russian.rt.com.
Шугаев рассказал, что РФ перестала поставлять в недружественные государства запчасти и комплектующие для авиатехники и прочих типов военного оборудования российского производства.
В конце весны Пентагон сообщил, что Чехия направила на Украину вертолетную технику огневой поддержки, танковую технику и ракетные системы.