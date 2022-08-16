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Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам

Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам

Сегодня, 08:20
Фото: Город55
По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия продлятся все утро 16 августа.

В Обь-Иртышском УГМС вновь объявили в Омске и области режим «черного неба». Так, по прогнозу синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности накроют регион вплоть до 11 утра вторника, 16 августа. 

При этом уровень загрязнения воздуха утром будет повышенный, днем – пойдет на понижение. 

Напомним, что режим НМУ только на прошлой неделе объявлялся в Омске три раза. Каждый раз жители массово жалуются на химические запахи.

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Погода#Новости#Омск#Омская область#ЧП#Загрязнение воздуха#Экология#Выбросы
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