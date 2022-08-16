Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам

В Обь-Иртышском УГМС вновь объявили в Омске и области режим «черного неба». Так, по прогнозу синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности накроют регион вплоть до 11 утра вторника, 16 августа.