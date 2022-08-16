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Привидения и зомби. В омском парке нагонят ужасы

Привидения и зомби. В омском парке нагонят ужасы

Вчера, 19:04
Фото: эскиз техзадания

В омском парке 30-летия ВЛКСМ обновят аттракцион «Замок ужасов»

На время ремонта его закроют для посещения.

В парке 30-летия ВЛКСМ отремонтируют аттракцион «Замок ужасов». Контракт заключили с индивидуальным предпринимателем Андреем Плетневым. Об этом сообщается на портале госзакупок. Общая стоимость контракта составит 487 тысяч рублей.

Подрядчик должен отремонтировать и покрасить 10 фигур: «Монстр», «Мумия», «Монстр с головой черепа», «Волк движущийся», «Монстр с оторванной головой в руке», «Большая голова», «Большой монстр с рогами», «Волк», «Зомби без головы на стуле» и «Гоблин». Также, добавить в аттракцион три новых фигуры: «Гигантский паук на паутине», «Зомби в клетке» и «Привидения с фонарем в руке». 

Напомним, что в этом году в парке установили три новых аттракциона, а с 2018 года — 11. В их числе есть не только летние, но и зимние развлечения.

Эскизы техзаданияЭскизы техзадания
Эскизы техзадания
#Ольга Цветатий#Общество#Парк 30-летия ВЛКСМ#Ремонт#Новости#Омск#Капитальный ремонт#Обновление#Аттракцион
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