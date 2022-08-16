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Причиной взрыва в Крыму стала детонация боеприпасов

Причиной взрыва в Крыму стала детонация боеприпасов

Вчера, 23:00
Фото: 1MI
В селе Майское Джанкойского района Крыма 16 августа произошел взрыв. На место инцидента выехал глава республики Сергей Аксенов.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет iz.ru со ссылкой на Telegram-канале Аксенова. Глава полуострова в своем сообщении пообещал лично информировать граждан по мере выяснения подробностей происшествия.

В свою очередь глава администрации сельского поселения Николай Карпец уточнил, что взрыв произошел около шести часов утра, после чего последовала эвакуация местных жителей. Всего из населенного пункта было вывезено около двух тысяч человек. 

К настоящему времени выяснилось, что взрыв был вызван детонацией боеприпасов.

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