Президент России Путин — участникам «Таврида.АРТ»: Историю создают люди

В своей речи президент обратился к гостям фестиваля, назвав их яркими, творческими личностями. Каждый из них представляет свою область культуры или искусства, однако ценности у всех общие. Это молодежь, которая любит свою Родину, верит в справедливость, стремится развиваться и хочет помогать людям. Такие качества Путин назвал чертами национального характера. Они лежат в основе непобедимости нашего народа и величия тысячелетней культуры страны.