Президент России Путин — участникам «Таврида.АРТ»: Историю создают люди

Участников мероприятия лично поприветствовал глава Российской Федерации Владимир Путин, пишут newizv.ru.
В своей речи президент обратился к гостям фестиваля, назвав их яркими, творческими личностями. Каждый из них представляет свою область культуры или искусства, однако ценности у всех общие. Это молодежь, которая любит свою Родину, верит в справедливость, стремится развиваться и хочет помогать людям. Такие качества Путин назвал чертами национального характера. Они лежат в основе непобедимости нашего народа и величия тысячелетней культуры страны.
Глава государства подчеркнул тщетность всех попыток отменить российскую культуру. Он назвал это глупостью. Те, кто не согласен с этим, просто невежественны — они не знают истории своей страны.
Президент акцентировал внимание на том, что историю творят люди. Сегодня это молодежь, которой свойственна мечтательность и творческое вдохновение, большая работоспособность и умение побеждать. Путин обратился к гостям фестиваля и подчеркнул, что именно им нужно будет продолжать культурные традиции и обеспечивать преемственность поколений.
В древнем городе Судаке в бухте Капсель традиционно собирается талантливая молодежь со всей страны, чему президент искренне рад. Он подчеркнул, что сегодня среди участников фестиваля есть гости из ЛДНР. Представители молодого поколения собрались вместе, чтобы достичь одних и тех же целей. Именно сплоченность обеспечивает силу. Подтверждением этому служит древнейшая и богатейшая история нашего государства.
В своей приветственной речи президент выразил благодарность за поддержку участникам спецоперации, которую обеспечивает своей творческой деятельностью талантливая молодежь. Российский лидер считает, что сейчас наступило время смелых людей.
В заключение Путин выразил надежду, что сегодняшнее мероприятие станет важным этапом на пути к покорению новых творческих вершин. Он пожелал участникам фестиваля встретить здесь новых друзей, а также успехов и всего самого доброго.
Основной темой «Тавриды» в этом году станет поиск новых возможностей в условиях современной экономики, а также поддержка одаренной молодежи. Суть фестиваля заключается в его девизе — «Сложности = возможности». Данное мероприятие будет одним из самых главных событий Года культурного наследия народов России.
Напомним, что в «Тавриде» могут поучаствовать все желающие в возрасте 18 — 35 лет.