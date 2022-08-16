Президент РФ поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Президент РФ Владимир Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил лидера КНДР с Днем освобождения Кореи, пишет 360tv.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В поздравлении Путин выразил уверенность в наращивании двусторонних связей между государствами.
В поздравительной телеграмме Владимир Путин подчеркнул, что и в России, и в КНДР «чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи». Также президент РФ отметил, что традиции сотрудничества и дружбы, заложенные странами, и сегодня служат основой для развития добрососедских отношений.
Владимир Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями государства обеспечат наращивание комплекса конструктивных двусторонних связей, пожелал лидеру КНДР крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия.