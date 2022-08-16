Президент РФ поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

В поздравительной телеграмме Владимир Путин подчеркнул, что и в России, и в КНДР «чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи». Также президент РФ отметил, что традиции сотрудничества и дружбы, заложенные странами, и сегодня служат основой для развития добрососедских отношений.