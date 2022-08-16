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Политика зелёного финансирования РЭО обозначит проекты для поддержки в сфере ТКО
Сегодня, 01:38
Фото: pxhere.com
В 2021 году при участии наблюдательного совета Российского экологического оператора (РЭО) была согласована программа выпуска облигаций на 100 миллиардов рублей сроком действия до 12 лет.
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