Под Омском мужчина внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса авто

В пресс-службе омской Госавтоинспекции рассказали об аварии, которая случилась на трассе Омск-Муромцево в Омском районе. В районе 35 километра водитель автомобиля Volkswagen сбил мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть без цели ее перейти.
В результате аварии 25-летнего мужчину госпитализировали, подробностей о его состоянии нет. Отмечается, что по факту аварии начала проверка, во время которой выяснятся все подробности ДТП. Авария попала на видеорегистратор, что может внести ясность в случившееся.
В Госавтоинспекции добавили, что в темное время суток обзор водителя сильно ограничен, и потому пешеходам следует носить светоотражающие жилеты или светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть более заметным на трассе.