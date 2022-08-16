Под Омском мужчина внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса авто

В результате аварии 25-летнего мужчину госпитализировали, подробностей о его состоянии нет. Отмечается, что по факту аварии начала проверка, во время которой выяснятся все подробности ДТП. Авария попала на видеорегистратор, что может внести ясность в случившееся.