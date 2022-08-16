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Под Омском мужчина внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса авто

Под Омском мужчина внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса авто

Вчера, 17:07
Фото: 1MI

В Омской области мужчина вышел на дорогу и попал под колеса авто

Пострадавшего госпитализировали, по факту аварии началась проверка.

В пресс-службе омской Госавтоинспекции рассказали об аварии, которая случилась на трассе Омск-Муромцево в Омском районе. В районе 35 километра водитель автомобиля Volkswagen сбил мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть без цели ее перейти.

В результате аварии 25-летнего мужчину госпитализировали, подробностей о его состоянии нет. Отмечается, что по факту аварии начала проверка, во время которой выяснятся все подробности ДТП. Авария попала на видеорегистратор, что может внести ясность в случившееся.

В Госавтоинспекции добавили, что в темное время суток обзор водителя сильно ограничен, и потому пешеходам следует носить светоотражающие жилеты или светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть более заметным на трассе.

#Ольга Акамова#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Авария#ДТП#ГИБДД
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