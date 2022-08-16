Пермская ЦБК организовала семейно-спортивный праздник для жителей Голованова

Семейно-спортивный праздник прошел на стадионе «Бумажник». Туда прибыли около 300 человек. В мероприятии участвовали 11 команд, в составе которых были как взрослые, так и дети. В ПЦБК сообщили, что впервые «Территория бобра» состоялась в 2011 году. Название мероприятие получило в честь бобра Бумки, уже давно являющегося корпоративным талисманом компании и неизменно сопровождающего ее на пути к успеху, пишет properm.ru.
По словам гендиректора ПЦБК Юрия Маркова, руководство компании делает все возможное для развития спортивной инфраструктуры в микрорайоне Голованово.
«В этом году продолжим сотрудничество с пермским хоккейным клубом «Молот», планируется участие нашей корпоративной команды по хоккею в городских соревнованиях», - сообщил Марков.
Стадион был разбит на спортивные площадки. Перед участниками поставили следующие задачи: доставать шарики со дна бочки с водой, передвигать «шагающую» конструкцию с «пилотом» по заданному маршруту, а также размещать бруски на подвесном круге и выстраивать из них башни.
«Каждый раз участвую в «Территории бобра», но впервые задания такие сложные,зато интереснее было их выполнять», - признался член одной из команд Владимир Толмачев.
По давно сложившейся традиции праздник объединил сотрудников предприятия с жителями Голованова. Гостям спортивных состязаний предоставили доступ к различным интерактивным площадкам. Для юных зрителей была организована интересная детская игровая программа, включавшая в себя мастер-классы, танцы и аттракционы.
Победила команда ПЦБК «12 бумажных чертят». На втором месте – команда гофроцеха № 2, а на третьем – «Микс». В преддверии профессионального праздника подарки вручили тренерам ДК «Бумажник».