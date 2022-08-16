Пермская ЦБК организовала семейно-спортивный праздник для жителей Голованова

Семейно-спортивный праздник прошел на стадионе «Бумажник». Туда прибыли около 300 человек. В мероприятии участвовали 11 команд, в составе которых были как взрослые, так и дети. В ПЦБК сообщили, что впервые «Территория бобра» состоялась в 2011 году. Название мероприятие получило в честь бобра Бумки, уже давно являющегося корпоративным талисманом компании и неизменно сопровождающего ее на пути к успеху, пишет properm.ru.