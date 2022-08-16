Накануне на официальном сайте IKEA появилось сообщение о фактическом закрытии магазинов в России, в том числе и в Омске.
«Уважаемые покупатели! Мы завершили онлайн-продажу товаров IKEA для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», – гласит сообщение компании.
При этом, в IKEA добавили, что все магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров. При этом все заказы, оформленные до завершения онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены.
Добавим, что как ранее сообщал Город55, для работников омской IKEA в Министерстве труда и социального развития Омской области готовы предложить порядка 40 тысяч вакансий.