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Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся

Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся

Сегодня, 11:31
Фото: Город55
Онлайн-продажа более не доступна как для простых граждан, так и для корпоративных клиентов в России.

Накануне на официальном сайте IKEA появилось сообщение о фактическом закрытии магазинов в России, в том числе и в Омске. 

«Уважаемые покупатели! Мы завершили онлайн-продажу товаров IKEA для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», – гласит сообщение компании. 

При этом, в IKEA добавили, что все магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров. При этом все заказы, оформленные до завершения онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены. 

Добавим, что как ранее сообщал Город55, для работников омской IKEA в Министерстве труда и социального развития Омской области готовы предложить порядка 40 тысяч вакансий. 

#Василий Попов#Город#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Икеа#Икеа омск#Закрытие магазина "IKEA"
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