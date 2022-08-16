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Омичам посоветовали снова носить маски

Омичам посоветовали снова носить маски

Сегодня, 14:45
Фото: 1MI
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.

Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко предупредил россиян о необходимости снова носить маски в общественных местах, сообщают «Новые Известия». Пока эта мера носит лишь рекомендательный характер, однако в Бурятии и Республике Алтай ограничения ввели на уровне региона.

Мурашко добавил, что в последние недели идет подъем заболеваемости, и наряду с соблюдением рекомендаций минздрава россиянам стоит задуматься о ревакцинации.

В России за сутки выявили 23 909 случаев заболевания коронавируса, из них 230 пришлось на Омскую область. Коллективный иммунитет против инфекции в России опустился до 7,4%.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Коронавирус COVID-19#Ковид#Лечение#Масочный режим
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