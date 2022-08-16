Омичам посоветовали снова носить маски

Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко предупредил россиян о необходимости снова носить маски в общественных местах, сообщают «Новые Известия». Пока эта мера носит лишь рекомендательный характер, однако в Бурятии и Республике Алтай ограничения ввели на уровне региона.