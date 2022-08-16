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Омич остался без зарплаты после похода в пивной магазин и не получил удовольствия

Омич остался без зарплаты после похода в пивной магазин и не получил удовольствия

Сегодня, 15:02

Омич лишился всех денег после похода в пивной магазин

Мужчина оставил вещи без присмотра и оказался без денег.

Житель Центрального округа Омска попал в очень драматичную ситуацию: мужчина пошел в пивной магазин и случайно оставил там портмоне со всеми деньгами. Заметил пропажу уже дома, а когда вернулся, не нашел ни портмоне, ни денег. Об этом сообщили в пресс-службе омской полиции. 

Омич обратился в полицию, и правоохранители решили просмотреть записи с камер наблюдения. Оказалось, что омич действительно оставил портмоне в магазине, когда забирал покупки.

Следующая за омичам покупательница решила не упускать момент и забрала чужой кошелек. В женщине оперативники узнали давно знакомую им преступницу: 40-летняя омичка несколько раз была судима за кражи.

При задержании женщина призналась, что не смогла совладать с собой, когда открыла кошелек и увидела наличные. В тот же день она потратила все 25 тыс рублей, которые были в портмоне.

Теперь женщине вновь придется отвечать перед судом по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В полиции добавили, что омичке грозит до 5 лет колонии. 

#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Деньги#Пиво#Магазин#Кража#Грабеж#Кошелек
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