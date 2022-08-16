Омич остался без зарплаты после похода в пивной магазин и не получил удовольствия

Житель Центрального округа Омска попал в очень драматичную ситуацию: мужчина пошел в пивной магазин и случайно оставил там портмоне со всеми деньгами. Заметил пропажу уже дома, а когда вернулся, не нашел ни портмоне, ни денег. Об этом сообщили в пресс-службе омской полиции.