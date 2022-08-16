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На оживленном перекрестке в омских Нефтяниках изменится схема движения

На оживленном перекрестке в омских Нефтяниках изменится схема движения

Сегодня, 10:47
Фото: мэрия Омска
Нововведения коснуться пересечения улиц Химиков, Энтузиастов и проспекта Менделеева.

В Омске с 17 августа изменится схема движения на перекрестке улиц Химиков, Энтузиастов и проспекта Менделеева.

В частности, по данным мэрии города, нововведения предусматривают запрет левого поворота для транспорта с улицы Энтузиастов на улицу Химиков и организацию «расщепленной» фазы для транспортного потока, который движется по проспекту Менделеева со стороны улицы Заозерной.

«По окончании действия разрешающего сигнала светофора для транспорта, завершающего движение прямо и направо с улицы Энтузиастов, поворот налево с проспекта Менделеева будет продолжаться в течение 7 секунд без конфликта со встречным транспортным потоком», – пояснили в Администрации города Омска. 

При этом направление движения по полосам при выезде с улицы Энтузиастов будет регламентировано знаком 5.15.1, световой сигнал на светофорном объекте будет заменен.

Светофоры будут работать в три фазы: в первой фазе будет разрешено движение по улице Энтузиастов (прямо и направо) и проспекту Менделеева (во всех направлениях), во второй – по улице Химиков (во всех направлениях), третья фаза разрешает пешеходное движение во всех направлениях. 

#Василий Попов#Город#Общество#Новости#Омск#Схема движения#Дороги#Светофор
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