На оживленном перекрестке в омских Нефтяниках изменится схема движения

Светофоры будут работать в три фазы: в первой фазе будет разрешено движение по улице Энтузиастов (прямо и направо) и проспекту Менделеева (во всех направлениях), во второй – по улице Химиков (во всех направлениях), третья фаза разрешает пешеходное движение во всех направлениях.