Минеева назвала субсидии на рекламу эффективной мерой поддержки предпринимателей

Согласно заявлению столичного бизнес-омбудсмена, организации малого и среднего бизнеса, задействованные в сфере непродовольственного потребительского сегмента, могут получить компенсацию до 70% расходов на размещение рекламы. Минеева назвала такую инициативу реальной мерой поддержки как для стартапов, так и для производителей, которые заинтересованы в новых рынках сбыта или поиске поставщиков, сообщает newstracker.ru.
В пресс-службе Минпромторга уточнили, что компании, добавленные в перечень отечественных производителей по итогам отбора, смогут побороться за частичную компенсацию расходов на размещение рекламы на телевидении.
Государственное постановление о субсидировании отечественной продукции правительство одобрило месяцем ранее. В рамках данной инициативы на начальном этапе планируется направление 500 миллионов рублей из федеральной казны.
За поддержку компаний будет отвечать некоммерческая автономная организация «Национальные приоритеты» — посредством софинансирования 50% расходов производителей для размещения рекламы на телевидении. Предприятия малого и среднего предпринимательства вправе претендовать на софинансирование до 70% расходов на размещение рекламы.
В ведомстве уточнили, что для получения подобной поддержки компании должны будут предоставлять отчеты в течение трех последующих лет, начиная с 2023 года. В таких документах в свободной форме необходимо указать полученную выручку. В итоге объемы выручки, полученные от продажи продукции, должны как минимум в пять раз превысить расходы на софинансирование затрат на рекламу.
В текущем году малому бизнесу было предложено сразу несколько новых направлений государственной поддержки. В первую очередь, стоит упомянуть кредитные каникулы. До 30 сентября этого года малые и средние предприятия, которые наиболее пострадали от введения антироссийских санкций, имеют право попросить кредиторов об отсрочке платежей по любым кредитам, взятым до 1 марта 2022 года. Отсрочка может действовать не более чем шесть месяцев. Если предприниматель имеет несколько кредитов, отсрочку можно взять по каждому из них, но не более одного раза по каждому.
Благодаря таким каникулам кредитные организации не будут штрафовать МСП за просрочку платежей и понижать кредитный рейтинг должников. Но проценты по кредитам даже в период такого простоя все равно будут начисляться — их прибавят к основному долгу после того, как срок каникул истечет. Чтобы после завершения льготных месяцев размер выплачиваемой ежемесячно суммы оставался таким же, как и ранее, сроки погашения кредита будут продлены. Если финансовые проблемы компании будут решены до истечения льготного периода, каникулы можно будет прервать досрочно.