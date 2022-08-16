Минеева назвала субсидии на рекламу эффективной мерой поддержки предпринимателей

В текущем году малому бизнесу было предложено сразу несколько новых направлений государственной поддержки. В первую очередь, стоит упомянуть кредитные каникулы. До 30 сентября этого года малые и средние предприятия, которые наиболее пострадали от введения антироссийских санкций, имеют право попросить кредиторов об отсрочке платежей по любым кредитам, взятым до 1 марта 2022 года. Отсрочка может действовать не более чем шесть месяцев. Если предприниматель имеет несколько кредитов, отсрочку можно взять по каждому из них, но не более одного раза по каждому.