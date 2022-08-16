Губернатору Буркову доложили о реализации нацпроектов в Центральном округе Омска

Одним из пунктов объезда стал сквер имени Бориса Суворова. Еще 10 лет назад здесь была заброшенная территория, а сейчас — уютное общественное пространство, популярное у мам с детьми, спортсменов и пенсионеров.
Благоустраивать сквер начали еще в 2016 году, рассказал директор управляющей компании «Жилищник-3» Алексей Русавский. Там установили спортивные тренажеры за счет муниципального гранта в 280 тыс рублей. В 2020 году мэрия выделила еще 200 тыс на оборудование небольшой сцены и установку лавочек. В этом году 300 тыс рублей из городского бюджета направили на завоз земли, кронирование и озеленение сквера.
«Там детскую площадку поставили. Но жители очень активно просят у нас ещё и спортивную площадку — хоккейную коробку», — рассказал Алексей Русавский.
По его словам, в 200-х годах хоккейная площадка была на территории школы, но там установили ограждение и коробку снесли.
«Давайте посмотрим, что сможем сделать в рамках совместной программы с нашим „Авангардом“ по строительству хоккейных коробок на пришкольных территориях. Они же ставят потом раздевалки, со дворов ребят берут на занятия, и даже тренер есть», — предложил Александр Бурков рассмотреть в перспективе этот вопрос.
Русавский отметил, что на территории 1500 жителей, из них 300 детей. Некоторые из них занимаются в школе «Авангард», и коробка им нужна для дополнительных тренировок.
Также в поселке появились новые детские площадки.
«В этом году благодаря федеральному проекту „Городская среда“ здесь удалось установить игровое оборудование почти на 2 миллиона рублей. И это было долгожданное событие для всех жителей, так как на территории поселка много детей школьного и дошкольного возраста. В настоящее время детская площадка пользуется большой популярностью», — отметил Алексей Русавский.
Идет ремонт и во дворах. По программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году в нескольких дворах планируют заменить асфальт и бордюры. Подрядчиком стала компания ООО «ЗавГор». Сумма контракта около 1,2 млн рублей.
За ходом работ по ремонту междворового проезда у домов 1а и 1б по улице 21-я Амурская губернатор смог понаблюдать лично.
Побывал Александр Бурков и в жилом комплексе «Тарская крепость». Как отметила Наталья Старовойтова, член общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Омской области, в начале 2000-х на этом месте были деревянные бараки. Сегодня здесь располагается современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Недавно на территории построили спортивную площадку. Открыли ее в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Партия уделяет особое внимание направлению детского спорта в рамках «Народной программы».
«Уже построено 16 многоэтажных домов. На территории проживает около 6000 человек. Застройка и дальше продолжается, проходит благоустройство появляются новые объекты инфраструктуры. В прошлом году в микрорайоне открылся новый детский сад на 300 мест. Его долго не могли достроить, благодаря поддержке Правительства региона работы удалось завершить. Юные жители получили этот чудесный подарок», — отметила Наталья Старовойтова, член общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Омской области.
Активно идет благоустройство микрорайона. В рамах программы «Формирование комфортной городской среды» жители путем голосования выбрали мини-территорию. Здесь уже есть хоккейная коробка. Скоро появится детский игровой комплекс, зона отдыха, тренажеры для занятий спортом.
"Жители проголосовали за эту территорию в прошлом году, и в этом году мы её благоустраиваем. Надо сказать, что благоустройство возникло не просто так - была создана инициативная группа, с которой мы проработали именно то, что они просили", - сказала Старовойтова.
Также вдоль трассы и вокруг тротуара высадят новые деревья. Подбирать породы помогу специалисты из аграрного университета. Также появится елка, вокруг которой будут устраивать праздники на Новый год.
Микротерритория между домами 20 по улице 28-я Северная и 189 по улице Осоавиахимовская заметно преобразится уже к концу августа.
«Это место будет обустроено благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Огромный плюс, что решение о том, какие объекты необходимо благоустроить, принимают сами жители. Например, здесь люди сами решили, что должны появиться и тренажеры, и детские игровые элементы, а также современные пешеходные дорожки с бордюрами. Работы уже подходят к завершению. Стоимость проекта больше 3 млн. рублей», - отметила Наталья Саровойтова.
Александр Бурков считает подобное взаимодействие заслуживающей внимания и поддержки со стороны бизнеса, администрации округа и города.
«Микрорайон новый, большой и его дальнейшее развитие должно отвечать интересам бизнеса, поэтому предпринимательство нужно активно подключать к обустройство молодёжных площадок, студенческих пространств», - отметил губернатор.
Александр Бурков осмотрел улицу Вавилова, где на участке от улицы Октябрьской до 36-й Северной идет ремонт по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».
Работы уже выполнили на 60%, сообщил губернатору Юрий Иванищев, член общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги». Ремонт планируют завершить ремонт к ноябрю этого года.
«Я являюсь куратором ремонта улицы Вавилова, где мы сейчас находимся. Хочу отметить, что улица Вавилова в ремонте нуждалась очень давно. Несмотря на то, что она является второстепенной, по ней проходит большой поток транспорта, движущегося в сторону Амура, Нефтяников. Дорожное полотно было серьезно повреждено, но в этом году решение проблемы сдвинулось с «мертвой точки» благодаря совместной работе администрации региона и города. Пока не хватает бордюров, тротуаров, но все это тут скоро появится. По контракту срок исполнения работ - август 2023 года. Но подрядчику рекомендовано завершить основные работы уже к ноябрю. Надеюсь, все пройдет без проволочек», - рассказал Юрий Иванищев, член общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия»«Безопасные дороги».