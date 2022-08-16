Губернатору Буркову доложили о реализации нацпроектов в Центральном округе Омска

Благоустраивать сквер начали еще в 2016 году, рассказал директор управляющей компании «Жилищник-3» Алексей Русавский. Там установили спортивные тренажеры за счет муниципального гранта в 280 тыс рублей. В 2020 году мэрия выделила еще 200 тыс на оборудование небольшой сцены и установку лавочек. В этом году 300 тыс рублей из городского бюджета направили на завоз земли, кронирование и озеленение сквера.