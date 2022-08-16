Губернатор Александр Бурков инспектирует Центральный округ Омска

Первым пунктом объезда стала гимназия № 159 в Амурском поселке. Это самая большая школа на территории микрорайона: в прошлом году здесь обучалось около 1200 школьников. В 2019 году гимназию капитально отремонтировали на 2 млн рублей. Отдельно из городского бюджета выделили 1.3 млн рублей на ремонт кровли, а в 2022 году - еще 350 тыс на замену окон в гимназии.