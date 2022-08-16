Губернатор Александр Бурков инспектирует Центральный округ Омска

Сегодня губернатор Александр Бурков вместе с мэром Сергеем Шелестом работает на объезде Центрального округа, на который приходится больше четверти населения города.
Первым пунктом объезда стала гимназия № 159 в Амурском поселке. Это самая большая школа на территории микрорайона: в прошлом году здесь обучалось около 1200 школьников. В 2019 году гимназию капитально отремонтировали на 2 млн рублей. Отдельно из городского бюджета выделили 1.3 млн рублей на ремонт кровли, а в 2022 году - еще 350 тыс на замену окон в гимназии.
«Капитальный ремонт в 2019-2020 годах шел под моим личным контролем. Подрядная организация, с которой был заключен контракт, выполнила все работы в установленный срок. Помимо капремонта помещений и кровли, здесь отремонтированы теплообменник, санузлы, автоматизированная система пожарной охраны. Сегодня в гимназии есть все условия для того, чтобы дети полноценно осваивали учебную программу» - отметил депутат Омского горсовета Юрий Арчибасов.
Он добавил, что для безопасности детей вдоль гимназии сделали ограждение, чтобы отделить пешеходную зону от проезжей части. По просьбе жителей также планируется сделать новый тротуар и парковку, которой сейчас нет вообще.
Также губернатор осмотрел новую линию освещения на улице Аносова от 4-й Челюскинцев до 2-й Барнаульской. В мае этого года АО «Омскэлектро» восстанавливал линию протяженностью 650 метров. Стоимость работ составила 850 тыс рублей.
Юрий Арчибасов отметил, что в Амурском поселке, особенно в частном секторе, проблема освещения довольно острая. Необходимо выявлять такие участки и прокладывать линии — без этого немыслимо благоустройство частного сектора, считает депутат.
«По освещению — в этом году мы пытаемся ко многим социальным объектам его подвести, сделать освещение в частном секторе, и роль депутата в этом неоценима, потому что вы, в первую очередь, собираете пожелания населения и уже дальше их продвигаете», — сказал Бурков.
Еще одним пунктом, где побывал губернатор, стал отдаленный микрорайон Центрального округа «Загородный». Вместе с Луневым Бурков также посетил сквер «Большие перемены», который реконструировали за счет муниципальных грантов, выигранных КТОС «Загородный» и общественного движения «Мы - Амур». На развитие сквера удалось привлечь 1,2 млн. Раньше там была заброшенная территория, а теперь комфортное пространство.
Также Лунев показал губернатору недавно отремонтированный КДЦ Импульс» - визитную карточку микрорайона. В прошлом году КДЦ отреставрировали на 2 млн рублей.
«Ни для кого не секрет, что жителям окраин такие пространства нужны как воздух. Люди действительно получили импульс к развитию и творческому самовыражению», — отметил Аркадий Лунев.
Сейчас там планируют открыть кинотеатр.
«Мы сейчас с мэром Омска говорили, что нужно сделать это точкой притяжения, и народ должен сюда ехать селиться. К тому же по Генплану запланирована земля под жилищную застройку», — резюмировал Александр Бурков.