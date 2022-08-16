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Головная боль и тахикардия: в Омскую область придет опасное для здоровья явление

Головная боль и тахикардия: в Омскую область придет опасное для здоровья явление

Вчера, 18:01
Фото: 1MI

В Омскую область придет опасная магнитная буря

Активность на солнце ожидается в ближайшие три дня.

В ближайшие три дня метеозависимые омичи столкнутся с проблемами со здоровьем. Из-за активности на солнце у омичей начнет болеть голова и появится тахикардия. Все это произойдет из-за магнитной бури.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, с завтрашнего дня, 17 августа, ожидается возбужденная магнитосфера, а на следующий день, 18 августа, ожидается жестокая магнитная буря.

Магнитная активность продлится еще как минимум два дня, и только 21 августа магнитосфера станет спокойной.

В следующий раз колебания магнитосферы ожидаются только в конце августа, а жесткая магнитная буря случится в начале сентября.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Магнитная буря#Погода#Геомагнитная#Активность на солнце#Солнце
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