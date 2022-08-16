В ближайшие три дня метеозависимые омичи столкнутся с проблемами со здоровьем. Из-за активности на солнце у омичей начнет болеть голова и появится тахикардия. Все это произойдет из-за магнитной бури.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, с завтрашнего дня, 17 августа, ожидается возбужденная магнитосфера, а на следующий день, 18 августа, ожидается жестокая магнитная буря.
Магнитная активность продлится еще как минимум два дня, и только 21 августа магнитосфера станет спокойной.
В следующий раз колебания магнитосферы ожидаются только в конце августа, а жесткая магнитная буря случится в начале сентября.