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Эксперт: Готовность европейских стран идти на жертвы ради Украины будет уменьшаться

Эксперт: Готовность европейских стран идти на жертвы ради Украины будет уменьшаться

Вчера, 22:41
Фото: pxhere.com
Руководитель программы по Восточной Европе Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский в своем докладе отметил растущие разногласия между странами НАТО и ЕС по поводу условий окончания вооруженного конфликта на Украине и объемов военной поддержки последней.

По словам эксперта, пик интереса европейской общественности к спецоперации России на Украине уже миновал, поэтому власти стран Евросоюза все меньше готовы идти на жертвы ради данного государства. И в дальнейшем это стремление будет все более уменьшаться. Об этом пишет RT. 

В своем докладе политолог пояснил, что Украине будет требоваться все больше денег и военной техники от иностранных партнеров, и значение лидерской роли Соединенных Штатов в этом вопросе растет. Однако ряд европейских стран во главе с Германией, Францией и Италией, которые выступают за скорейшее урегулирование конфликта, будут все больше склонять украинские власти к возобновлению переговоров с Россией. Кроме того, Шелиговский подчеркнул, что Североатлантический Альянс не ставит перед собой задачу ослабить Россию, не говоря уже о том, чтобы ее победить. 

Одновременно с этим в Польском институте международных отношений призывают иностранных партнеров к наращиванию военной мощи Украины, чтобы помешать РФ и далее расширять подконтрольную ей территорию, а также для того, чтобы обеспечить “относительно стабильное сосуществование Украины и России”.

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