Эксперт: Готовность европейских стран идти на жертвы ради Украины будет уменьшаться

В своем докладе политолог пояснил, что Украине будет требоваться все больше денег и военной техники от иностранных партнеров, и значение лидерской роли Соединенных Штатов в этом вопросе растет. Однако ряд европейских стран во главе с Германией, Францией и Италией, которые выступают за скорейшее урегулирование конфликта, будут все больше склонять украинские власти к возобновлению переговоров с Россией. Кроме того, Шелиговский подчеркнул, что Североатлантический Альянс не ставит перед собой задачу ослабить Россию, не говоря уже о том, чтобы ее победить.