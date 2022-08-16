Дышать вредно! В омском воздухе нашли мелкие частицы, опасные для больных астмой

Синоптики сообщили, что по итогам субботы, 13 августа, в Октябрьском округе города в воздухе нашли избыток пыли — 2.4 ПДК вещества. Превышений по другим веществам не зарегистрировано, все было в рамках нормы.
Из-за этого уровень загрязнения воздуха в городе оказался повышенным. Информации по следующим дням в УГМС пока не представили.
Добавим, что пыль опасна для аллергиков и астматиков — вещество может обострить состояние больного или спровоцировать приступы кашля и насморка, что в худшем случае может привести к удушению.