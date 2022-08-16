Долгожданный приговор, страшные выбросы и новые ограничения. Главные новости Омска

Новость № 2. Воздушная. С самого утра Омск накрыло едкой дымкой, которая спровоцировала сразу несколько аварий. В это время действовал режим «черного неба», во время которого все едкие вещества оседают на город. Информации об утренних выбросах пока нет, а вот субботний день оказался слишком пыльным.