Долгожданный приговор, страшные выбросы и новые ограничения. Главные новости Омска

Новость №1. Судебная. В Омске наконец огласили приговор по делу об обрушении казармы ВДВ в Омске. Суд длился семь лет, за это время прошло более 250 заседаний. Реальные сроки, впрочем, получили не все виновные. Подробнее о приговоре десятилетия - в материале Города55.
Новость № 2. Воздушная. С самого утра Омск накрыло едкой дымкой, которая спровоцировала сразу несколько аварий. В это время действовал режим «черного неба», во время которого все едкие вещества оседают на город. Информации об утренних выбросах пока нет, а вот субботний день оказался слишком пыльным.
Новость №3. Болезненная. Федеральный Минздрав сделал вполне ожидаемое, но не очень желанное заявление: из-за роста заболеваемости коронавирусом россиянам снова придется носить маски. Пока эта мера носит лишь рекомендательный характер, но в некоторых регионах ограничение стало обязательным.