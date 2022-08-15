Город55
ГлавноеВсе новости
ВСК подвела первые итоги работы цифровой клиники

ВСК подвела первые итоги работы цифровой клиники

Вчера, 20:51
Фото: pxhere.com
Свыше 1,6 тыс. врачебных консультаций было проведено за первый месяц работы Цифровой клиники Страхового Дома ВСК. По прогнозам компании, до конца сентября число обращений в рамках сервиса достигнет не менее 2,5 тыс. приемов.

Кроме того, показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) Цифровой клиники составил 4,93 балла из 5 возможных. В ходе исследования учитывались такие параметры, как качество работы специалистов, возможность помочь в онлайн-режиме, способность понятно объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины и сделать его полноценнным участником процесса лечения.

Цифровая клиника ВСК была запущена в июле 2022 года на базе мобильного приложения «ВСК Страхование». Сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента – помощь мединского советника, запись на онлайн и очный прием, плана обследования. Партнерами цифровой клиники ВСК являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей стране.

Самыми востребованными специалистами в рамках Цифровой клиники в июле-августе стали врачи-терапевты (36%), на втором месте неврологи (16%), на третьем дежурные терапевты, оказывающие срочные консультации (13%). Также в первый месяц работы сервиса 11% пациентов обращались к гастроэнтерологам, по 7% - к гинекологам и эндокринологам.

«Цифровая клиника способствуют повышению доступности медицинской помощи – получить мнение специалиста россияне могут независимо от места проживания, скорость получения терапии растет в разы за счет сопровождения медицинского советника, а пациент получает возможность быть на связи со специалистом в любое время благодаря телемедицине. Спрос на ДМС с начала года растет – по итогам 1 квартала объем взносов в данном сегменте вырос на 7%, поэтому страховщикам необходимо улучшать качество обслуживания пациентов, внедрять цифровые решения, которые позволят модернизировать и упростить процесс оказания медицинской помощи. Поэтому высокая оценка работы Цифровой клиники клиентами для нас является самым важным показателем, и мы будем стараться поддерживать позитивное мнение клиентов о сервисах ВСК», — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

 

Подпишитесь
Не вернуться домой. К обвалившемуся в Омске дому никого не подпустят
Сегодня, 14:40
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Сегодня, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Сегодня, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Сегодня, 17:58
Работница шинного завода в Омске случайно стала миллионером
Женщина купила билет в приложении и забыла о нем.
Сегодня, 15:03
В омской мэрии прокомментировали судьбу еще одного разрушающегося дома
Сегодня, 11:37