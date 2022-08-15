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В Пермском крае продовольствие стало дешевле, а путешествия дороже

В Пермском крае продовольствие стало дешевле, а путешествия дороже

Вчера, 20:37
Фото: 1MI
Пермьстат представил данные за июль 2022 года. В этот период стоимость товаров и услуг в регионе составила 99,8% от показателя за предшествующий месяц.

Эксперты связали уменьшение данного индекса со снижением цен на продовольствие и бензин, пишет Prada.Ru. Специалисты отметили, что уже в течение двух месяцев снижается стоимость сахара, молочной продукции, круп и кондитерских изделий. В течение лета подешевели сезонные фрукты и овощи.

Также в региональной службе статистики отметили снижение цен на другие товары. Так, детские велосипеды стали дешевле на 5,5%, бытовая техника — на 5%, а мебель — на 1,7%.

Обратная тенденция наблюдается в сфере туризма. Билеты на авиарейсы подорожали на 28,4%, а на поезда на дальнего следования — до 14,7%. Тарифы ЖКХ возросли на 1,9-6,4%, а на турпоездки за границу — на 6,1%.

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