В Омской области бывшая начальница ветстанции пойдет под суд за взятки

Прокурор Омской области Николай Студеникин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Марьяновскому району». На скамью подсудимых женщина сядет по обвинению в получении крупных взяток.