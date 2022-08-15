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В Омской области бывшая начальница ветстанции пойдет под суд за взятки

В Омской области бывшая начальница ветстанции пойдет под суд за взятки

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
По версии силовиков, женщина получила от руководителей племзаводов более 800 тысяч рублей.

Прокурор Омской области Николай Студеникин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Марьяновскому району».  На скамью подсудимых женщина сядет по обвинению в получении крупных взяток. 

«В 2017-2020 годах фигурантка дела, являясь начальником станции получила взятки от руководителей АО «Племенной конный завод «Омский»» в размере 450 тысяч руб. и ООО Племзавод «Овцевод» на сумму 360 тысяч рублей за беспрепятственное оформление сотрудниками «ОСББЖ по Марьяновскому району» ветеринарных сопроводительных документов на производимые и реализуемые указанными коммерческими организациями товары», – сообщили Городу55 в прокуратуре по Омской области. 

Сама обвиняемая вину в инкриминируемых деяниях не признала. Уголовное дело в отношении женщины будет рассматриваться в Марьяновском районном суде. 

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Взятка
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