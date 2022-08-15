В Омской области бывшая начальница ветстанции пойдет под суд за взятки

Прокурор Омской области Николай Студеникин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Марьяновскому району». На скамью подсудимых женщина сядет по обвинению в получении крупных взяток.
«В 2017-2020 годах фигурантка дела, являясь начальником станции получила взятки от руководителей АО «Племенной конный завод «Омский»» в размере 450 тысяч руб. и ООО Племзавод «Овцевод» на сумму 360 тысяч рублей за беспрепятственное оформление сотрудниками «ОСББЖ по Марьяновскому району» ветеринарных сопроводительных документов на производимые и реализуемые указанными коммерческими организациями товары», – сообщили Городу55 в прокуратуре по Омской области.
Сама обвиняемая вину в инкриминируемых деяниях не признала. Уголовное дело в отношении женщины будет рассматриваться в Марьяновском районном суде.