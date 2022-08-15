В омской мэрии прокомментировали судьбу еще одного разрушающегося дома

Напомним, что в минувшую пятницу в общежитии на 20-го Партсъезда, 53 рухнула стена дома с первого по пятый этаж. О том, как это было Город55 рассказывал здесь. Ситуация была похожей: дом отказывались признавать аварийным, а фонд капремонта не хотел его ремонтировать, так как фактически здание аварийное. Пока ведомства спорили, в чьей ответственности проблема, дом обрушился, и только по счастливой случайности обошлось без жертв.