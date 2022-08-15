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В омской мэрии прокомментировали судьбу еще одного разрушающегося дома

В омской мэрии прокомментировали судьбу еще одного разрушающегося дома

Сегодня, 11:37
Фото: Город55
По словам чиновников, здание на проспекте Мира, 167Б не признано аварийным и подлежит капремонту.

Город55 уже сообщал о доме на проспекте Мира, 167Б, где, по словам местных жителей, ситуация намного хуже, чем была в общежитии на 20-го Партсъезда,53. Сегодня об этой многоэтажке высказались в администрации города Омска. 

«Дом не признан аварийным и включен в Региональную программу проведения капитального ремонта. Первый капремонт был запланирован в 2017 году, однако затем было принято решение о переносе работ на 2020-2022 годы. Администрация округа держит вопрос на контроле», – сообщили Городу55 в мэрии Омска. 

Напомним, что в минувшую пятницу в общежитии на 20-го Партсъезда, 53 рухнула стена дома с первого по пятый этаж. О том, как это было Город55 рассказывал здесь. Ситуация была похожей: дом отказывались признавать аварийным, а фонд капремонта не хотел его ремонтировать, так как фактически здание аварийное. Пока ведомства спорили, в чьей ответственности проблема, дом обрушился, и только по счастливой случайности обошлось без жертв.

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