В Омске случайный глоток погубил 90-летнюю пенсионерку

В Омске следователи разбираются во всех обстоятельствах несчастного случая, из-за которого скончалась 90-летняя пенсионерка. Сам инцидент произошел еще 10 августа, но известно о нем стало только сейчас.
«11 августа в реанимации БСМП №1 скончалась пенсионерка. Женщину привезли в больницу 10 августа и поставили предварительный диагноз: отравление уксусной кислотой», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Предварительная проверка по этому происшествию установила, что в тот день, со слов сына, женщина по ошибке выпила уксусную кислоту.
Сейчас все эти сведения проверяют силовики.