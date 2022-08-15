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В Омске случайный глоток погубил 90-летнюю пенсионерку

В Омске случайный глоток погубил 90-летнюю пенсионерку

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI

В Омске 90-летняя пенсионерка погибла от уксусной кислоты

Потерпевшую успели доставить в больницу, где она и скончалась в реанимации.

В Омске следователи разбираются во всех обстоятельствах несчастного случая, из-за которого скончалась 90-летняя пенсионерка. Сам инцидент произошел еще 10 августа, но известно о нем стало только сейчас. 

«11 августа в реанимации БСМП №1 скончалась пенсионерка. Женщину привезли в больницу 10 августа и поставили предварительный диагноз: отравление уксусной кислотой», – пояснили Городу55 в СКР по Омской области. 

Предварительная проверка по этому происшествию установила, что в тот день, со слов сына, женщина по ошибке выпила уксусную кислоту. 

Сейчас все эти сведения проверяют силовики. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Следственный комитет#Смерть#Несчастный случай#Пенсионеры
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