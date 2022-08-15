В Омске после обрушения пятиэтажки пересчитают аварийные дома

Напомним, вечером в пятницу, 12 августа, случилось обрушение части пятиэтажного дома в Нефтяниках. Его должны были отремонтировать до конца 2021 года, однако до сих пор никаких работ не провели. По словам жильцов, они пытаются признать дом аварийным полтора года, и за день до обрушения им удалось выиграть очередной суд.