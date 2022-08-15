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В Омске после обрушения пятиэтажки пересчитают аварийные дома

В Омске после обрушения пятиэтажки пересчитают аварийные дома

Вчера, 18:59
Фото: 1MI

В Омске проведут инвентаризацию аварийных домов после ЧП в Нефтяниках

Вопрос взял на контроль губернатор Омской области Александр Бурков.

В своем телеграм-канале глава региона рассказал, что проблему аварийных домов обсудили на аппаратном совещании сегодня, 15 августа, в правительстве Омской области. Мэр Омска Сергей Шелест доложил о ситуации, и теперь проблему будут решать в срочном порядке.

«Поручил в течение недели полную инвентаризацию жилищного фонда в Омске, а также экспертную оценку состояния пострадавшего здания», — объявил губернатор.

Александр Бурков отметил, что аварийное и ветхое жилья — проблема практически всех регионов России. Он признал, что здания изнашиваются раньше, чем их расселяют, и без федеральной поддержки оперативно решить проблему не получится.

«Пострадавших мы в беде не бросим. Механизмы помощи и конкретные меры поддержки людей, оставшихся без крова в результате ЧП, обсудим на ближайшем заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям», — сообщил Бурков.

Напомним, вечером в пятницу, 12 августа, случилось обрушение части пятиэтажного дома в Нефтяниках. Его должны были отремонтировать до конца 2021 года, однако до сих пор никаких работ не провели. По словам жильцов, они пытаются признать дом аварийным полтора года, и за день до обрушения им удалось выиграть очередной суд.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Пятиэтажка#ЧП#Многоэтажка#Обрушение
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