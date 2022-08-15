В Омск доставили пять новых троллейбусов «Адмирал»

Ранее Омской области одобрили инфраструктурный кредит в 3.9 млрд рублей, средства которого направят на транспортное развитие Левого берега. На Левобережье построят 10.5 км контактной троллейбусной сети, возведут новые тяговые подстанции и отреставрируют троллейбусное депо на улице Ватутина. Также город закупит 40 троллейбусов «Адмирал». Сейчас уже приобрели 9 штук.
Отметим, за последние годы автопарк муниципального транспорта пополнился на 62 троллейбуса. Развитие транспортной инфраструктуры включено в «Народную программу» партии «Единая Россия».
«Запуск трех новых троллейбусных маршрутов на Левобережье будет осуществлен до конца 2024 года. До этого времени новые троллейбусы, которые сейчас поступают к нам в город, будут работать на существующих магистральных маршрутах: 3, 4, 15, 67. Но это произойдет только после того, как они пройдут необходимое техническое обслуживание, брендирование, ввод в эксплуатацию и обкатку. Прибытие еще одного, шестого, троллейбуса «Адмирал» ожидается завтра утром», - рассказал директор МП г.Омска «Электрический транспорт» Сергей Фролов.
Троллейбус «Адмирал» успешно показал себя в нашем городе. Это комфортный и безопасный транспорт, адаптированный для маломобильных пассажиров, с кондиционерами, бесплатным Wi-Fi и USB-разъемами для зарядки гаджетов. «Адмирал» вмещает 96 человек, сидячих мест – 33. Немаловажно также, что это экологичный транспорт, не наносящий вреда окружающей среде.
«Наши специалисты за время эксплуатации уже наши к ним «подход», технические обслуживания проходят оперативно и качественно. Приобретение именно этой модели троллейбусов положительно скажется на дальнейшем развитии троллейбусного движения в нашем городе», - рассказал начальник филиала «Троллейбусное депо» МП г.Омска «Электрический транспорт» Василий Мелищук.