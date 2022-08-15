В Омск доставили пять новых троллейбусов «Адмирал»

Троллейбус «Адмирал» успешно показал себя в нашем городе. Это комфортный и безопасный транспорт, адаптированный для маломобильных пассажиров, с кондиционерами, бесплатным Wi-Fi и USB-разъемами для зарядки гаджетов. «Адмирал» вмещает 96 человек, сидячих мест – 33. Немаловажно также, что это экологичный транспорт, не наносящий вреда окружающей среде.