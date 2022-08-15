Успели раньше срока. В Омской области обновили часть трассы Муромцево-Седельниково

Параллельно ремонт дороги идет и на участке трассы на 265 –269 км. Там работы ведет организация ООО «АртРемСтрой». Сейчас на участке идет выравнивание и укладывание «дорожной одежды». Работы должны завершиться 15 октября 2022 года.