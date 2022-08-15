Успели раньше срока. В Омской области обновили часть трассы Муромцево-Седельниково

В пресс-службе министерства транспорта Омской области объяснили, что ремонт участка 185-187 километров автомобильной дороги Омск-Муромцево-Седельниково в Муромцевском муниципальном районе закончился на три недели раньше срока.
Работы вела компания ООО «СибРос», на обновление асфальта, нанесение разметки и установку комплекса фотовидеофиксации ушло 60.4 млн рублей.
Параллельно ремонт дороги идет и на участке трассы на 265 –269 км. Там работы ведет организация ООО «АртРемСтрой». Сейчас на участке идет выравнивание и укладывание «дорожной одежды». Работы должны завершиться 15 октября 2022 года.
В минстрое напомнили, что в 2023 году на трассе Омск-Муромцево-Седельниково продолжат ремонт, работы проведут на участке трассы 261 — 265 км.