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Успели раньше срока. В Омской области обновили часть трассы Муромцево-Седельниково

Успели раньше срока. В Омской области обновили часть трассы Муромцево-Седельниково

Сегодня, 14:38
Фото: минстрой Омской области

Трассу Омск-Муромцево-Седельниково отремонтировали раньше срока

Ремонтные работы продолжаются на другом участке трассы.

В пресс-службе министерства транспорта Омской области объяснили, что ремонт участка 185-187 километров автомобильной дороги Омск-Муромцево-Седельниково в Муромцевском муниципальном районе закончился на три недели раньше срока.

Работы вела компания  ООО «СибРос», на обновление асфальта, нанесение разметки и установку комплекса фотовидеофиксации ушло 60.4 млн рублей.

Параллельно ремонт дороги идет и на участке трассы на 265 –269 км. Там работы ведет организация ООО «АртРемСтрой». Сейчас на участке идет выравнивание и укладывание «дорожной одежды». Работы должны завершиться 15 октября 2022 года.

В минстрое напомнили, что в 2023 году на трассе Омск-Муромцево-Седельниково продолжат ремонт, работы проведут на участке трассы  261 — 265 км.

Фото: минстрой Омской области
#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Омская область#Трасса#Ремонт#Дорога
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