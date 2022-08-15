Спасла случайность. Омичка уберегла чужой миллион от перевода мошенникам

В пресс-службе омской полиции рассказали о спасенных от мошенников 970 тыс рублей. Деньги принадлежали 85-летнему омичу, и по счастливой случайности незнакомая ему женщина не позволила перевести средства неизвестным.
Оказалось, что пенсионеру позвонил «банковский специалист» и заявил, что накопления пенсионера находятся в опасности. Чтобы их уберечь, нужно перевести деньги на «безопасные» счета.
Жителю поселка Новоомский на такси пришлось ехать в банкомат в Кировском округе города. Банкомат находился в салоне сотовой связи, куда и обратился мужчина с просьбой помочь перевести деньги на счета. Просьбу омича услышала 62-летняя омичка, которая зашла в салон за детализацией звонков.
Женщина ранее слышала о подобных мошеннических схемах и не позволила омичу перевести деньги на чужой счет. Вместо этого омичка отвела пенсионера в отдел полиции, где мужчина написал заявление. Омичка помогла омичу положить деньги обратно на банковские счета.
Отмечается, что в полиции началась проверка по обращению мужчины. После нее могут возбудить уголовное дело о мошенничестве.