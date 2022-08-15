Спасла случайность. Омичка уберегла чужой миллион от перевода мошенникам

Жителю поселка Новоомский на такси пришлось ехать в банкомат в Кировском округе города. Банкомат находился в салоне сотовой связи, куда и обратился мужчина с просьбой помочь перевести деньги на счета. Просьбу омича услышала 62-летняя омичка, которая зашла в салон за детализацией звонков.