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Спасла случайность. Омичка уберегла чужой миллион от перевода мошенникам

Спасла случайность. Омичка уберегла чужой миллион от перевода мошенникам

Вчера, 19:20
Фото: 55.мвд.рф

Омичка уберегла накопления незнакомого пенсионера от мошенников

Женщина предотвратила похищение средств и помогла пенсионеру обратится в полицию.

В пресс-службе омской полиции рассказали о спасенных от мошенников 970 тыс рублей. Деньги принадлежали 85-летнему омичу, и по счастливой случайности незнакомая ему женщина не позволила перевести средства неизвестным.

Оказалось, что пенсионеру позвонил «банковский специалист» и заявил, что накопления пенсионера находятся в опасности. Чтобы их уберечь, нужно перевести деньги на «безопасные» счета.

Жителю поселка Новоомский на такси пришлось ехать в банкомат в Кировском округе города. Банкомат находился в салоне сотовой связи, куда и обратился мужчина с просьбой помочь перевести деньги на счета. Просьбу омича услышала 62-летняя омичка, которая зашла в салон за детализацией звонков.

Женщина ранее слышала о подобных мошеннических схемах и не позволила омичу перевести деньги на чужой счет. Вместо этого омичка отвела пенсионера в отдел полиции, где мужчина написал заявление. Омичка помогла омичу положить деньги обратно на банковские счета.

Отмечается, что в полиции началась проверка по обращению мужчины. После нее могут возбудить уголовное дело о мошенничестве.

Фото: 55.мвд.рф
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Мошенник#Пенсионер#Деньги#Сбережения#Полиция#Видео
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