Спасательная операция. В Омске из воды достали девушку, упавшую с сапборда

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области рассказали о спасении девушки, которая рискнула в ветреную погоду спуститься на Иртыш на сапборде. Через некоторое время порыв сильного ветра опрокинул плавсредство, а сильное течение едва не унесло девушку на несколько километров.