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Спасательная операция. В Омске из воды достали девушку, упавшую с сапборда

Спасательная операция. В Омске из воды достали девушку, упавшую с сапборда

Вчера, 16:48
Фото: 1MI

Омичка упала с сапборда и едва не утонула в Иртыше

Девушку вовремя вытащили из воды спасатели, она не пострадала.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области рассказали о спасении девушки, которая рискнула в ветреную погоду спуститься на Иртыш на сапборде. Через некоторое время порыв сильного ветра опрокинул плавсредство, а сильное течение едва не унесло девушку на несколько километров.

Очевидцы сообщили о случившемся спасателям, и на место прибыл катер. Девушке кинули спасательный круг и подняли на борт, а затем отвезли на берег.

Уточняется, что помощь медиков девушке не потребовалась. Спустя несколько минут на берегу девушка собрала вещи и ушла домой - рисковать снова спускаться на воду она не стала. 

#Ольга Акамова#Видео#Омск
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