Спасательная операция. В Омске из воды достали девушку, упавшую с сапборда

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области рассказали о спасении девушки, которая рискнула в ветреную погоду спуститься на Иртыш на сапборде. Через некоторое время порыв сильного ветра опрокинул плавсредство, а сильное течение едва не унесло девушку на несколько километров.
Очевидцы сообщили о случившемся спасателям, и на место прибыл катер. Девушке кинули спасательный круг и подняли на борт, а затем отвезли на берег.
Уточняется, что помощь медиков девушке не потребовалась. Спустя несколько минут на берегу девушка собрала вещи и ушла домой - рисковать снова спускаться на воду она не стала.