Шоу каскадеров, единоборства и концерт. Как в Омске прошел ШТОРМFEST

В этом году фестиваль здорового образа жизни побил рекорд по числу участников. Порядка 35 тысяч омичей на протяжении всего дня посещали спортивные и развлекательные площадки.
Организатором стала команда школы «Шторм» Александра Шлеменко при поддержке «Газпром нефти» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
«Фестиваль собрал рекордное количество участников, это значит, что наше стремление создавать яркие спортивные и семейные мероприятия находит отклик у омичей. Вместе с «Газпром нефтью» мы стараемся каждый год делать ШТОРМFEST еще более интересным, полезным и зрелищным», – сказал легендарный российский боец ММА Александр Шлеменко.
Впервые на фестивале появилась оздоровительная зона, где омичи могли послушать лекции врачей и спортсменов о практиках здорового образа жизни, как восстанавливаться после спортивных травм и преодолевать стресс. Также на месте можно было пройти медицинское обследование и получить консультацию специалистов.
Насыщенной оказалась развлекательная программа фестиваля. Гости остались в восторге от зажигательного шоу каскадеров, с удовольствием фотографировались с ретро-автомобилями и участвовали в тест-драйве дрифт-машин. Популярностью пользовались и зоны дополненной реальности, где омичи могли поиграть в виртуальный пляжный волейбол и поучаствовать в турнире по смешанным единоборствам.
Центральным событием спортивной программы фестиваля стал Гран-при по смешанным единоборствам среди любителей в полулегком весе. В турнире состязались спортсмены не только из Омска, но и Калачинска, Барнаула, городов Казахстана. Атлеты провели 7 поединков, в финальном бое победил спортсмен из Барнаула Рустамжон Негматов.
Ярким финалом праздника стал концерт популярного исполнителя NILETTO.
Напомним, ШТОРМFEST прошел в рамках празднования 200-летия Омской области. Губернатор Александр Бурков отметил, что регион – один из самых спортивных в стране, в том числе благодаря Александру Шлеменко.
«Александр и его воспитанники прославляют Омск по всей России и далеко за ее пределами. Он борется за здоровый образ жизни своих земляков, за развитие физической культуры в родном городе. Вместе с компанией «Газпром нефть» и школой «Шторм» мы открываем уличные спортивные площадки с тренажерами, на которых может заниматься любой желающий», – прокомментировал губернатор Омской области.
ШТОРМFEST в Омской области стал уже традиционным, и «Газпром нефть» поддерживает его не в первый раз. Директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова отметила, что фестиваль – тот пример, когда масштабное городское событие родилось из инициативы одного человека.
«Три года назад мы поддержали идею Александра Шлеменко о проведении в Омске семейного фестиваля здорового образа жизни. Для нас это важно, потому что эффективное развитие спорта в стране, воспитание здорового и сильного поколения зависят в том числе от качественной организации в регионах спортивно-развлекательных мероприятий. Сегодня ШТОРМFEST – это пример того, как инициатива одного человека привлекает внимание тысячи людей, становится ярким и масштабным городским событием», – подчеркнула Ярина Сугакова.