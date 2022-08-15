Шоу каскадеров, единоборства и концерт. Как в Омске прошел ШТОРМFEST

ШТОРМFEST в Омской области стал уже традиционным, и «Газпром нефть» поддерживает его не в первый раз. Директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова отметила, что фестиваль – тот пример, когда масштабное городское событие родилось из инициативы одного человека.