«Разбитые витрины и крики»: Омским медикам пришлось унимать разбивших витрину омичей

На первом вызове пришлось успокаивать пьяного мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения, лежал на земле и кричал. В этот же день второй вызов был на улицу 5-я Ремесленная. Пьяные омичи разбили витрину в магазине. Сотрудники охраны также пресекли их поведение.