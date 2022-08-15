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«Разбитые витрины и крики»: Омским медикам пришлось унимать разбивших витрину омичей

«Разбитые витрины и крики»: Омским медикам пришлось унимать разбивших витрину омичей

Вчера, 18:44
Фото: 1MI

Росгвардейцы помогли медикам справиться с разбившими витрины омичами

Врачи вынуждены вызывать охрану из-за неадекватного поведения некоторых пациентов.

В пятницу, 12 августа, росгвардейцы оказали помощь врачам по улице Тарская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На первом вызове пришлось успокаивать пьяного мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения, лежал на земле и кричал. В этот же день второй вызов был на улицу 5-я Ремесленная. Пьяные омичи разбили витрину в магазине. Сотрудники охраны также пресекли их поведение.

В обоих случаях неадекватные пациенты были доставлены в больницу. Отметим, что в  минувшие выходные сотрудники охраны 9 раз выезжали по сигналу срабатывания тревожной кнопки.

#Ольга Цветатий#Омск#Город#Происшествия#Новости#Пьяный#Скорая помощь#Росгвардия
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