«Разбитые витрины и крики»: Омским медикам пришлось унимать разбивших витрину омичей

В пятницу, 12 августа, росгвардейцы оказали помощь врачам по улице Тарская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На первом вызове пришлось успокаивать пьяного мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения, лежал на земле и кричал. В этот же день второй вызов был на улицу 5-я Ремесленная. Пьяные омичи разбили витрину в магазине. Сотрудники охраны также пресекли их поведение.
В обоих случаях неадекватные пациенты были доставлены в больницу. Отметим, что в минувшие выходные сотрудники охраны 9 раз выезжали по сигналу срабатывания тревожной кнопки.