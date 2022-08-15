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Работница шинного завода в Омске случайно стала миллионером

Работница шинного завода в Омске случайно стала миллионером

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
Женщина купила билет в приложении и забыла о нем.

Жительница Омска случайно узнала о том, что стала миллионером: работница шинного завода купила билет в онлайн-приложении и забыла о нем. Омичка рассказала, что обстановка, в которой она узнала о выигрыше, была очень домашней.

«В воскресенье муж купил шестикилограммовую щуку. Принес домой и начал ее готовить, а мы с сыном ходили рядом. Внезапно я вспомнила про розыгрыш, зашла в личный кабинет „Столото“ и оцепенела», — поделилась омичка.

Женщина работает вулканизаторщицей автокамер на шинном заводе, сообщили в пресс-службе «Столото». Она отметила, что вместе с семьей они часто отдыхают на природе. Выигрыш женщина собирается тоже потратить на отдых — она планирует исполнить свою мечту и побывать за границей.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Лотерея#Миллион#Выигрыш
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