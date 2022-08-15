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Популярный ресторан в Омской крепости объявил закрытии

Популярный ресторан в Омской крепости объявил закрытии

Сегодня, 13:36
Фото: yandex.ru/maps
Ресторан паназиатской кухни «Бэнто» закрыт с сегодняшнего дня.

Расположенный в Омской крепости паназиатский ресторан «Бэнто» неожиданно закрылся 15 августа. Причем объявление об этом на страницах заведения в соцсетях появилось только вчера — гостей позвали в ресторан последний раз.

«Наши dear friends, сообщаем о том, что 15 августа БЭНТО приостанавливает свою деятельность», — сообщили в аккаунтах ресторана 14 августа.

Напомним, «Бенто» открылся в 2019 году, заняв площадь восстановленного обозного сарая после реконструкции Омской крепости. После этого по соседству в том же здании заработал пивной бар «Re’конструкция».

#Екатерина Чаплинская#Новости#Ресторан#Закрытие
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