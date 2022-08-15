Популярный ресторан в Омской крепости объявил закрытии

Расположенный в Омской крепости паназиатский ресторан «Бэнто» неожиданно закрылся 15 августа. Причем объявление об этом на страницах заведения в соцсетях появилось только вчера — гостей позвали в ресторан последний раз.
«Наши dear friends, сообщаем о том, что 15 августа БЭНТО приостанавливает свою деятельность», — сообщили в аккаунтах ресторана 14 августа.
Напомним, «Бенто» открылся в 2019 году, заняв площадь восстановленного обозного сарая после реконструкции Омской крепости. После этого по соседству в том же здании заработал пивной бар «Re’конструкция».