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Полная посадка. Новый вытрезвитель в Омске работает на полную мощность

Полная посадка. Новый вытрезвитель в Омске работает на полную мощность

Сегодня, 13:08
Фото: Город55

В новый омский вытрезвитель с начала открытия попали 400 человек

Из них лишь 3 человека обратились за помощью самостоятельно.

С момента открытия специального отделения по вытрезвлению помощь оказали около 400 омичам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда. Напомним, что в учреждение доставляют людей, которые в состоянии алкогольного опьянения нарушали общественный порядок или вовсе не могли самостоятельно передвигаться.

"При организации работы отделения по вытрезвлению мы тесно взаимодействуем с коллегами из УВД, которые доставляют омичей. За 1,5 месяца социальные услуги в нашем учреждении получили более 400 человек, из них 3 человека обратились за помощью самостоятельно", - рассказал министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов.

Для постояльцев в вытрезвителе есть все необходимое: спальные места, санитарные помещения и сейфы для хранения личных вещей. Помощь пациентам врачи оказывают в специальных медицинских кабинетах. Забрать человека из отделения могут родственники, а вот самостоятельно ему уйти можно будет после естественного вытрезвления.

Подробнее о том, как работает первый омский вытрезвитель, мы рассказывали в репортаже из самого учреждения.

«Почти всегда максимальная загрузка»: как работает новый вытрезвитель в Омске
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#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Омск#Вытрезвитель
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