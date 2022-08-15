Полная посадка. Новый вытрезвитель в Омске работает на полную мощность

Для постояльцев в вытрезвителе есть все необходимое: спальные места, санитарные помещения и сейфы для хранения личных вещей. Помощь пациентам врачи оказывают в специальных медицинских кабинетах. Забрать человека из отделения могут родственники, а вот самостоятельно ему уйти можно будет после естественного вытрезвления.