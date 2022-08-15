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Не вернуться домой. К обвалившемуся в Омске дому никого не подпустят

Не вернуться домой. К обвалившемуся в Омске дому никого не подпустят

Сегодня, 14:40
Фото: Город55

Людей из разрушившегося дома в Омске переселят из гимназии в другой пункт

Эксперты устанавливают причину падения стены.

Мэр Омска Сергей Шелест на очередном оперштабе рассказал о дальнейших действиях над разрушившимся домом на 20-го Партсъезда, 53. На данный момент работники проводят экспертизу, чтобы узнать причину падения стены.

При этом из временного пункта размещения в гимназии жильцов переселят в другое временное место. Какое — пока не уточняется.

«Работа с жителями и Росреестром продолжается. Мы определяем собственников. На данный момент закрываются пункты временного размещения и людей перемещают в другую организацию. Кому нужно, мы предоставляем маневренный фонд», — отметил градоначальник.

Мэр отметил, что решение о судьбе дома примут после выявления причины разрушения. Сейчас дом огораживают и в дальнейшем подходу к нему совсем не будет. Напомним, что что в минувшую пятницу в общежитии рухнула стена дома с первого по пятый этаж.

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#Екатерина Чаплинская#Обрушение дома в Омске#Новости
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