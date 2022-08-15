Не вернуться домой. К обвалившемуся в Омске дому никого не подпустят

Мэр Омска Сергей Шелест на очередном оперштабе рассказал о дальнейших действиях над разрушившимся домом на 20-го Партсъезда, 53. На данный момент работники проводят экспертизу, чтобы узнать причину падения стены.
При этом из временного пункта размещения в гимназии жильцов переселят в другое временное место. Какое — пока не уточняется.
«Работа с жителями и Росреестром продолжается. Мы определяем собственников. На данный момент закрываются пункты временного размещения и людей перемещают в другую организацию. Кому нужно, мы предоставляем маневренный фонд», — отметил градоначальник.
Мэр отметил, что решение о судьбе дома примут после выявления причины разрушения. Сейчас дом огораживают и в дальнейшем подходу к нему совсем не будет. Напомним, что что в минувшую пятницу в общежитии рухнула стена дома с первого по пятый этаж.