Не вернуться домой. К обвалившемуся в Омске дому никого не подпустят

Мэр отметил, что решение о судьбе дома примут после выявления причины разрушения. Сейчас дом огораживают и в дальнейшем подходу к нему совсем не будет. Напомним, что что в минувшую пятницу в общежитии рухнула стена дома с первого по пятый этаж.