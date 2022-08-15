«Единая Россия» вместе с жителями проверяет строительство детского сада Больших полях

В Омске продолжается строительство детского сада в поселке Большие поля. Садик возводится по федеральному проекту «Новая школа» партии «Единая Россия». В рамках «Народной программы» партия уделяет особое внимание развитию социальных объектов.
Отсутствие детского сада - давняя проблема поселка. Две группы дошкольников разместили в здании местной школы, что совсем не покрывает потребности семей в садике. Особенно открытия детского сада ждет многодетная семья Кураковых. Туда пойдут не только двое детей. Устроиться в детсад планирует и мама.
«Я много лет работала педагогом, воспитателем и для нас будет просто двойной плюс иметь детский сад, можно сказать, в шаговой доступности, так как живем мы буквально за детским садом и рабочее место – я бы с удовольствием пошла в новый детсад воспитателем», - поделилась Галина Куракова.
Строительство уже в завершающей стадии. Садик планируют сдать в эксплуатацию осенью. Муниципальный контракт на выполнение работ был заключен в июне прошлого года.
«Объект на самом деле очень востребован, мы строим сегодня детский сад на 140 детишек, в каждой группе будет своя спальня, раздевалка, игровая комната, свое место для приема пищи, у каждой группы будет своя игровая площадка на улице», — отметил Дмитрий Сахань, зампредседателя комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского горсовета, член фракции «Единая Россия».
На сегодняшний день полностью готова коробка здания, кровля, окна, подведены и подключены все необходимые коммуникации. Ход строительства ежедневно контролируют специалисты Госстройнадзора.
«В настоящее время у нас завозится строительный материал, отделочная плитка, выполнена штукатурка стен и сейчас покраска будет осуществляться и отделка плиткой, напольной, настенной. Ну а после этого будет закуплена мебель, посуда, а также игрушки, книги и обучающие материалы. Полностью благоустроят прилегающую территорию», - рассказала Анастасия Гаврилович, главный специалист отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения департамента строительства администрации города Омска.
В этом году в Омске уже ввели в эксплуатацию четыре детских сада – на первой Станционной, Светловской и улице Тюленина, а также в поселке Биофабрика. В общей сложности 730 детей получили возможность пойти в новые современные садики.