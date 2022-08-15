Две омские общественные бани объединили в одну

Напомним, что цена услуг предприятий не совсем соответствовала себестоимости. Еще в апреле этого года прогнозы были неутешительными — их убыток предвещал 22 миллиона рублей. При том что некоторые омичи регулярно пользовались услугами. Ранее мэр посещал муниципальные бани и раскритиковал их состояние.