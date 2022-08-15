Две омские общественные бани объединили в одну

Муниципальные предприятия «Банное хозяйство» и «Банный комбинат № 2» стали одним целым. Решение об этом на заседании омского городского совета было принято ещё в июне, а вот постановление мэр города Сергей Шелест подписал 14 августа.е.
В результате объединения планируется сэкономить около 12 миллионов рублей. Затраты снизят за счёт сокращения 50 сотрудников, которые работали в обоих МУПах.
О планируемом сокращении было известно заранее.
«В первую очередь, под сокращение попадут работники „Банного комбината № 2“. Например, это руководитель и его заместители, главный бухгалтер с замом, главный энергетик, юрисконсульт, главный механик и другие работники, в том числе и обслуживающий персонал. Однако никто из них без работы, при желании, не останется: будем содействовать и помогать в их трудоустройстве в другие муниципальные предприятия», — пообещал в июне директор депимущества Дмитрий Махиня.
Напомним, что цена услуг предприятий не совсем соответствовала себестоимости. Еще в апреле этого года прогнозы были неутешительными — их убыток предвещал 22 миллиона рублей. При том что некоторые омичи регулярно пользовались услугами. Ранее мэр посещал муниципальные бани и раскритиковал их состояние.