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Две омские общественные бани объединили в одну

Две омские общественные бани объединили в одну

Вчера, 16:57
Фото: Фото из телеграмм канала Сергея Шелеста

Мэр Омска подписал постановление о объединении двух муниципальных бань

На этом планируют сэкономить около 12 миллионов рублей.

Муниципальные предприятия «Банное хозяйство» и «Банный комбинат № 2» стали одним целым. Решение об этом на заседании омского городского совета было принято ещё в июне, а вот постановление мэр города Сергей Шелест подписал 14 августа.е.

В результате объединения планируется сэкономить около 12 миллионов рублей. Затраты снизят за счёт сокращения 50 сотрудников, которые работали в обоих МУПах.

О планируемом сокращении было известно заранее.

«В первую очередь, под сокращение попадут работники „Банного комбината № 2“. Например, это руководитель и его заместители, главный бухгалтер с замом, главный энергетик, юрисконсульт, главный механик и другие работники, в том числе и обслуживающий персонал. Однако никто из них без работы, при желании, не останется: будем содействовать и помогать в их трудоустройстве в другие муниципальные предприятия», — пообещал в июне директор депимущества Дмитрий Махиня.

Напомним, что цена услуг предприятий не совсем соответствовала себестоимости. Еще в апреле этого года прогнозы были неутешительными — их убыток предвещал 22 миллиона рублей. При том что некоторые омичи регулярно пользовались услугами. Ранее мэр посещал муниципальные бани и раскритиковал их состояние. 

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Сергей шелест#Баня#Реорганизация#Муниципальная недвижимость
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