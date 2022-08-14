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Жуткая обстановка. В Омской области снова растут «коронавирусные» значения

Жуткая обстановка. В Омской области снова растут «коронавирусные» значения

Вчера, 14:57
Фото: 1MI

В Омской области выявлен 221 новый случай коронавируса

Данные федерального оперштаба.

Федеральный оперштаб по коронавирусу обновил данные по эпидемической обстановке. В Омской области вновь наблюдается прирост заболевших.

По данным на 14 августа, в регионе выявлен 221 случай заражения коронавирусом. Зафиксирован один летальный исход. Госпитализировано за 24 часа сразу 14 жителей региона. Столько же выздоровевших.

Напомним, 13 августа сообщалось о 212 заболевших, сегодня на 9 человек больше. 12 августа прирост составил 183 пациента, что на 38 меньше актуальных значений. Ситуация говорит о резком росте показателей.

Отметим, по состоянию на 12 августа, первым компонентом вакцины в регионе привито 1 224 382 человека, полную вакцинацию прошли 1 159 440 жителей. Уровень коллективного иммунитета в Омской области составляет 6,3%, в целом стране — 7,4%.

Максимальное число заболевших за минувшие сутки обнаружено в Москве, там диагноз подтвердился у 7 020 человек. Наименьший прирост в Чукотском автономном округе — плюс один пациент на домашнем лечении.

#Общество#Коронавирус COVID-19#Новости#Омская область#Москва#Россия#Статистика#Здравоохранение#Медицина
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