Всем места хватит? Назван самый большой по площади жилой дом в Омске

Самый большой дом, введенный в 2021 году, — 18-этажка на улице Чернышевского в жилом комплексе «Золотой парус». Его площадь составила 23,2 тысяч квадратных метров. Лидером по количеству квартир стал 20-этажный дом на улице Взлетная. Там сооружено 453 жилых помещения.