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Всем места хватит? Назван самый большой по площади жилой дом в Омске

Всем места хватит? Назван самый большой по площади жилой дом в Омске

Вчера, 09:44
Фото: 1MI

Самым большим по площади домом в Омске стала 18-этажка на Чернышевского

Аналитика работы строительной сферы в Омской области.

В России 14 августа отмечают День строителя. К этой дате Омскстат подготовил информацию о работе отрасли в нашем регионе.

В Омской области в сфере заняты около 30 тысяч человек. Приоритетное направление — строительство жилья и социальных объектов.

Самый большой дом, введенный в 2021 году, — 18-этажка на улице Чернышевского в жилом комплексе «Золотой парус». Его площадь составила 23,2 тысяч квадратных метров. Лидером по количеству квартир стал 20-этажный дом на улице Взлетная. Там сооружено 453 жилых помещения.

#Город#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Омскстат#Строительство
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