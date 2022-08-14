Во спасение. Омская пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму для «подруги»

77-летней женщине поступил звонок от неизвестной, в ее голосе потерпевшая узнала свою подругу. Звонившая поведала о том, что стала виновницей ДТП, а спасти от возбуждения уголовного дела может денежная помощь. Пенсионерка передала курьеру 200 тысяч рублей на спасение «подруги». Только после этого омичка позвонила по настоящему номеру приятельницы и поняла, что попалась на уловку мошенников.