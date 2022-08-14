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Во спасение. Омская пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму для «подруги»

Во спасение. Омская пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму для «подруги»

Вчера, 13:01
Фото: 1MI

Мошенница под видом «подруги» похитила у омской пенсионерки 200 тыс руб

Неизвестная позвонила бабушке. Голос напомнил омичке прятельницу.

Омская полиция разыскивает подозреваемого в обмане пенсионерки. Пресс-служба ведомства поделилась подробностями истории.

77-летней женщине поступил звонок от неизвестной, в ее голосе потерпевшая узнала свою подругу. Звонившая поведала о том, что стала виновницей ДТП, а спасти от возбуждения уголовного дела может денежная помощь. Пенсионерка передала курьеру 200 тысяч рублей на спасение «подруги». Только после этого омичка позвонила по настоящему номеру приятельницы и поняла, что попалась на уловку мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники изъяли видео с камер наблюдения в подъезде. В кадр попал мужчина, его подозревают в причастности к преступлению. Правоохранители обнародовали снимки.

Фото: УМВД России по Омской области

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом мужчине, просят обратиться в полицию по телефонам: 79-35-02, 79-34-81.

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Мошенничество#Уголовное дело#Розыск
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